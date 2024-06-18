Прокурор запросил от 24 лет до пожизненного обвиняемым в убийстве Моторолы

Прокурор запросил от 24 лет колонии строгого режима до пожизненного срока фигурантам дела об убийстве командира батальона "Спарта" Арсена Павлова, известного по позывному Моторола, и покушении на первого лидера Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Об этом заявили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Арсен Павлов — первый командир батальона "Спарта", который был образован в Донецке на базе пулемётно-противотанкового взвода в августе 2014 года. Моторола был убит 16 октября 2016 года при взрыве бомбы в лифте своего дома. Власти ДНР квалифицировали это как теракт и возложили вину на Службу безопасности Украины (СБУ). Фигуранты уголовного дела — Василий Чурилов, Александр Тимошенко, Артём Ен и Александр Погорелов, который был главарём. По заданию Киева он вёл слежку за Захарченко и Моторолой, а потом заложил бомбы в местах, где чаще всего появлялись жертвы. В сентябре 2023 года прокурор огласил обвинительное заключение.