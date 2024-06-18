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18 июня, 17:16

Прокурор запросил от 24 лет до пожизненного обвиняемым в убийстве Моторолы

Моторола Арсен Павлов. Обложка © ТАСС / Михаил Соколов

Моторола Арсен Павлов. Обложка © ТАСС / Михаил Соколов

Прокурор запросил от 24 лет колонии строгого режима до пожизненного срока фигурантам дела об убийстве командира батальона "Спарта" Арсена Павлова, известного по позывному Моторола, и покушении на первого лидера Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Об этом заявили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Александра Погорелова предложили приговорить к максимальному сроку, Василия Чурилова — к 29 годам, Артёма Ена — к 28, а Александра Тимошенко — к 24.

Арсен Павлов — первый командир батальона "Спарта", который был образован в Донецке на базе пулемётно-противотанкового взвода в августе 2014 года. Моторола был убит 16 октября 2016 года при взрыве бомбы в лифте своего дома. Власти ДНР квалифицировали это как теракт и возложили вину на Службу безопасности Украины (СБУ). Фигуранты уголовного дела — Василий Чурилов, Александр Тимошенко, Артём Ен и Александр Погорелов, который был главарём. По заданию Киева он вёл слежку за Захарченко и Моторолой, а потом заложил бомбы в местах, где чаще всего появлялись жертвы. В сентябре 2023 года прокурор огласил обвинительное заключение.

Прокурор просит пожизненный срок для фигуранта дела о покушении на Захарченко
Прокурор просит пожизненный срок для фигуранта дела о покушении на Захарченко

Почти через два года после убийства Моторолы, 31 августа 2018-го, в ресторане в центре Донецка прогремел взрыв, в результате которого пострадал Александр Захарченко. Позже он скончался в больнице.

Никита Осипов
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