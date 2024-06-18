В РЖД рассказали, в какие поезда нельзя заходить провожающим
РЖД: Провожающим нельзя заходить в "Сапсаны" и ряд других скоростных поездов
Провожающим нельзя заходить в "Сапсаны" и некоторые высокоскоростные поезда, курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом заявили в РЖД в ответ на жалобы пассажиров в телеграм-каналах. Пользователи сетовали, что провожающих не пускают в поезда.
"Согласно приказу Минтранса от 25 февраля 2022 года № 60, провожающие в вагоны высокоскоростного поезда "Сапсан" на начальных и промежуточных станциях не допускаются", — приводит РИА "Новости" заявление РЖД.
В компании подчеркнули, что правило действует со дня вступления документа в силу. Также в РЖД напомнили о приказе Минтранса № 4 от 9 января текущего года. В документе говорится, что провожающие не могут заходить в скоростные поезда № 728/727, № 747/748 Москва – Санкт-Петербург – Москва, которые курсируют по Октябрьской железной дороге.
А ранее сообщалось, что в Севастополе начнёт курсировать "винный поезд". Туристов ожидает экскурсия на предприятия по переработке винограда с дегустацией продукции и возможностью приобрести продукцию напрямую у производителя.
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