Обвиняется по 12 статьям: Сотрудника издания Sota* Кригера арестовали на два месяца

Басманный районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца сотрудника издания Sota* Андрея Кригера, обвиняемого, в том числе, в участии в экстремистской организации. Об этом сообщили в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Андрей Кригер в зале суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Таким образом Кригер пробудет под арестом минимум до 18 августа. Решение суда ещё не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

ТАСС сообщает, что Кригер обвиняется по 12 статьям УК РФ: "организация деятельности экстремистской организации", "вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий"), "мошенничество в особо крупном размере", "легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём", "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ", "вандализм", "создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан", "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", "финансирование экстремистской деятельности", "реабилитация нацизма".

Напомним, издание Sota* было признано иностранным агентом 31 мая. Как заявили в Минюсте, интернет-проект распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, органов власти, а также ВС России. Выступал против СВО, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.