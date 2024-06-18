Госдума приняла в I чтении проект об уголовном наказании за провоз патогенов

Депутаты Государственной думы в ходе заседания во вторник, 18 июня, приняли в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения, связанные с патогенами. Так, за провоз соответствующих материалов в РФ может грозить до 12 лет лишения свободы, а за несоблюдение правил безопасности при обращении с ними — до восьми.

Согласно думской базе, законопроект разработала межфракционная рабочая группа по вопросам биологической безопасности. Инициатива возникла в результате работы парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. Среди авторов глава Комитета по безопасности Василий Пискарёв, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, а также глава Комитета по обороне Андрей Картаполов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал обеспечить дополнительную защиту россиян от биологических угроз.

"Расследование, проведённое парламентской комиссией, выявило многочисленные факты опытов с биологическим оружием, которые проводились США вблизи наших границ, на Украине. Нужны более эффективные меры противодействия этим угрозам", — указал он.