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18 июня, 19:03

Байден публично оконфузился после встречи с генсеком НАТО

Байден издал непонятные звуки после встречи со Столтенбергом в Белом доме

Американский лидер Джо Байден странным голосом накричал на журналистов после встречи с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме. Видео, на котором президент США издаёт непонятные звуки, опубликовали местные СМИ.

Байден странным голосом накричал на журналистов после встречи с генсеком НАТО. Видео © YouTube / Forbes Breaking News

На кадрах хозяин Овального кабинета пожимает руку собеседнику и журналисты начинают наперебой выкрикивать ему вопросы. Байден посмотрел в их сторону с лёгкой ухмылкой, а затем громко сказал что-то неразборчивое, чтобы, вероятно, спародировать поведение корреспондентов. После 81-летний глава администрации США стал смеяться, а в это время репортёры продолжили пытаться достучаться до главы государства.

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Отметим, что Байден в инфополе всё чаще проявляет себя не как лидер большой и сильной страны, а как человек со "старческими странностями". Например, на днях он смутил гостей саммитa G7, томно прильнув лбом к голове папы римского.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Никита Осипов
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