Байден публично оконфузился после встречи с генсеком НАТО

Американский лидер Джо Байден странным голосом накричал на журналистов после встречи с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме. Видео, на котором президент США издаёт непонятные звуки, опубликовали местные СМИ.

Байден странным голосом накричал на журналистов после встречи с генсеком НАТО. Видео © YouTube / Forbes Breaking News

На кадрах хозяин Овального кабинета пожимает руку собеседнику и журналисты начинают наперебой выкрикивать ему вопросы. Байден посмотрел в их сторону с лёгкой ухмылкой, а затем громко сказал что-то неразборчивое, чтобы, вероятно, спародировать поведение корреспондентов. После 81-летний глава администрации США стал смеяться, а в это время репортёры продолжили пытаться достучаться до главы государства.