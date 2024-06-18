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18 июня, 13:54

Американский врач разгадала, какая страшная болезнь сделала из Байдена посмешище для всего мира

Daily Mail: Хирург Назарян объяснила "зависания" Байдена болезнью Паркинсона

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Philip Yabut

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Philip Yabut

Президент США Джо Байден в последнее время шокирует американцев своими странными выходками. Политик то ищет под собой невидимый стул, то застывает аки статуя. Пластический хирург Шейла Назарян из Лос-Анджелеса объясняет это болезнью Паркинсона. Она отметила "замерзание", маскообразное лицо Байдена, слабые движения его рук и редкое моргание, сообщает Daily Mail.

Джо Байден застыл на сцене в Лос-Анджелесе. Видео © X / rick102010

"Если бы это был обычный пожилой человек, я бы не стала об этом писать. Однако очевидная слабость нашего главнокомандующего — это угроза национальной безопасности. Это касается всех нас", — пояснила хирург.

Назарян добавила, что США нуждается в сильном лидере со здравым смыслом, который снизит налоги, уменьшит инфляцию и сократит госрасходы.

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Джо Байден в инфополе всё чаще проявляет себя не как президент и лидер большой и сильной страны, а как человек со своими личными "старческими странностями". Так, на днях он смутил гостей саммитa G7, томно прильнув лбом к голове папы римского.

Николай Рюмин
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