"Важны убеждения каждого": Ведьма Кузнецова раскритиковала идею депутатов запретить рекламу экстрасенсов

Никто не сможет запретить людям верить в магию и сверхъестественные способности. Таким мнением в беседе с Life.ru поделилась ясновидящая Николь Кузнецова, комментируя планы Госдумы по запрету рекламы услуг магов и экстрасенсов в России.

Вера в подобные явления присуща человечеству на протяжении многих веков и является частью культурного наследия различных народов. Большинство людей обладают интуицией и способностью к эмпатии, что может быть воспринято как некая форма "экстрасенсорной" способности. Поэтому важно уважать веру и убеждения каждого человека, даже если они касаются мистических и таинственных явлений. Николь Кузнецова Ведьма, экстрасенс

Как подчеркнула Кузнецова, абсолютно каждый человек имеет право на собственное мировоззрение и свободу выбора. А вмешательство государства в религиозные или духовные убеждения граждан, по её словам, может вызвать негативные последствия. Не исключено, что запрет рекламы услуг магов и экстрасенсов вызовет контрверсии, так как вера в сверхъестественное является частью культурного наследия и личных убеждений многих людей, резюмировала экс-участница "Битвы экстрасенсов".