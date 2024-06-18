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18 июня, 18:53

"Важны убеждения каждого": Ведьма Кузнецова раскритиковала идею депутатов запретить рекламу экстрасенсов

Ясновидящая Николь Кузнецова раскритиковала идею запретить рекламу экстрасенсов

Николь Кузнецова. Обложка © Telegram / nikolofficialmagic

Николь Кузнецова. Обложка © Telegram / nikolofficialmagic

Никто не сможет запретить людям верить в магию и сверхъестественные способности. Таким мнением в беседе с Life.ru поделилась ясновидящая Николь Кузнецова, комментируя планы Госдумы по запрету рекламы услуг магов и экстрасенсов в России.

Вера в подобные явления присуща человечеству на протяжении многих веков и является частью культурного наследия различных народов. Большинство людей обладают интуицией и способностью к эмпатии, что может быть воспринято как некая форма "экстрасенсорной" способности. Поэтому важно уважать веру и убеждения каждого человека, даже если они касаются мистических и таинственных явлений.

Николь Кузнецова

Ведьма, экстрасенс

Вера в подобные явления присуща человечеству на протяжении многих веков и является частью культурного наследия различных народов. Большинство людей обладают интуицией и способностью к эмпатии, что может быть воспринято как некая форма "экстрасенсорной" способности. Поэтому важно уважать веру и убеждения каждого человека, даже если они касаются мистических и таинственных явлений.
Вера в подобные явления присуща человечеству на протяжении многих веков и является частью культурного наследия различных народов. Большинство людей обладают интуицией и способностью к эмпатии, что может быть воспринято как некая форма "экстрасенсорной" способности. Поэтому важно уважать веру и убеждения каждого человека, даже если они касаются мистических и таинственных явлений.

Как подчеркнула Кузнецова, абсолютно каждый человек имеет право на собственное мировоззрение и свободу выбора. А вмешательство государства в религиозные или духовные убеждения граждан, по её словам, может вызвать негативные последствия. Не исключено, что запрет рекламы услуг магов и экстрасенсов вызовет контрверсии, так как вера в сверхъестественное является частью культурного наследия и личных убеждений многих людей, резюмировала экс-участница "Битвы экстрасенсов".

Как сообщал ранее Life.ru, в Госдуме предложили запретить рекламу услуг магов и экстрасенсов в СМИ и в сети Интернет. По мнению автора законопроекта Александра Спиридонова, такая деятельность является мошеннической, а также губительно сказывается на психическом и физическом здоровье россиян.

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