Депутаты против экстрасенсов: В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы "магических" услуг

В Госдуму внесён законопроект о запрете рекламы услуг магов, колдунов, провидцев и экстрасенсов в средствах массовой информации и в сети Интернет. Документ имеется в распоряжении Life.ru. Как рассказал автор инициативы, зампред Комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов, в случае принятия закона рекламодателю будет грозить административный штраф. Для должностных лиц он составит от четырёх до двадцати тысяч рублей; для юридических лиц — от ста тысяч до полумиллиона.

Такая деятельность является мошеннической, а также губительно сказывается на психическом и физическом здоровье наших граждан. Кроме того, она в корне противоречит указу президента о сохранении и развитии традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Зампред Комитета по промышленности и торговле Госдумы Александр Спиридонов

Парламентарий напомнил, что в конце 2023 года комиссия при президиуме Российской академии наук приняла меморандум, в котором указано, что деятельность астрологов не имеет научных оснований и является лженаучной. Теперь — дело за законодателями.

Из пояснительной записки следует, что в настоящее время неконтролируемая реклама оккультно-мистических услуг астрологов, гадалок, магов, экстрасенсов и иных лиц, осуществляющих аналогичные действия под различными наименованиями (колдун, ясновидец, провидец и другие) в том числе в целях диагностики и воздействия на человека, его здоровье, духовный мир, имущество с использованием якобы сверхъестественных способностей или сил, всё больше захватывает рекламное информационное пространство.

"Законопроект предусматривает законодательное регулирование и ограничение рекламы при распространении информации в целях защиты населения, информационного пространства от негативного влияния деятельности астрологов, гадалок, магов, экстрасенсов и иных лиц, осуществляющих соответствующую деятельность под различными астрально-мистическими наименованиями: колдун, ясновидец, провидец, ведьма и другие, используя завлекающие и привлекательные определения — потомственные, наследственные и т.п. либо скрывая данную оккультно-мистическую деятельность под терминами: эксперт, специалист, консультант и другие, поскольку это не запрещено законом", — говорится в пояснительной записке к документу.