Под Белгородом украинский беспилотник атаковал легковушку, пострадали мужчина и женщина
Гладков: В Борисовском районе Белгородской области БПЛА ВСУ атаковал автомобиль
Загоревшийся после атаки дрона-камикадзе автомобиль в селе Берёзовка Борисовского района. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал легковой автомобиль в Белгородской области. Как передаёт в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков, происшествие случилось в населённом пункте Берёзовка, расположенном в Борисовском районе.
В результате инцидента пострадало два человека: у мужчины медики диагностировали сотрясение головного мозга, а у женщины контузию, а также множественные осколочные ранения бедра и спины. Оба доставлены в больницу № 2 в Белгороде.
Губернатор сообщил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Стоит отметить, что после удара БПЛА транспортное средство загорелось и впоследствии выгорело полностью.
Ранее, 17 июня, Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли село Гора-Подол Грайворонского городского округа Белгородской области. Пострадали трое мирных жителей: две женщины и мужчина.