Под Белгородом украинский беспилотник атаковал легковушку, пострадали мужчина и женщина

Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал легковой автомобиль в Белгородской области. Как передаёт в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков, происшествие случилось в населённом пункте Берёзовка, расположенном в Борисовском районе.

В результате инцидента пострадало два человека: у мужчины медики диагностировали сотрясение головного мозга, а у женщины контузию, а также множественные осколочные ранения бедра и спины. Оба доставлены в больницу № 2 в Белгороде.

Губернатор сообщил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Стоит отметить, что после удара БПЛА транспортное средство загорелось и впоследствии выгорело полностью.