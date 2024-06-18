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18 июня, 18:26

Под Белгородом украинский беспилотник атаковал легковушку, пострадали мужчина и женщина

Гладков: В Борисовском районе Белгородской области БПЛА ВСУ атаковал автомобиль

Загоревшийся после атаки дрона-камикадзе автомобиль в селе Берёзовка Борисовского района. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Загоревшийся после атаки дрона-камикадзе автомобиль в селе Берёзовка Борисовского района. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал легковой автомобиль в Белгородской области. Как передаёт в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков, происшествие случилось в населённом пункте Берёзовка, расположенном в Борисовском районе.

В результате инцидента пострадало два человека: у мужчины медики диагностировали сотрясение головного мозга, а у женщины контузию, а также множественные осколочные ранения бедра и спины. Оба доставлены в больницу № 2 в Белгороде.

Губернатор сообщил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Стоит отметить, что после удара БПЛА транспортное средство загорелось и впоследствии выгорело полностью.

Гладков: БПЛА ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области
Гладков: БПЛА ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области

Ранее, 17 июня, Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли село Гора-Подол Грайворонского городского округа Белгородской области. Пострадали трое мирных жителей: две женщины и мужчина.

Алексей Соловьёв
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