Сборная Грузии проиграла свой первый матч Евро в истории

Сборная Грузии по футболу сыграла свой первый в истории матч на чемпионате Европы. Закавказские футболисты уступили Турции со счётом 1:3. Игра прошла в немецком Дортмунде.

Счёт открыл Мерт Мюлдюр на 25-й минуте. Жорж Микаутадзе через семь минут восстановил равновесие, однако во втором тайме Арда Гюлер (65-я минута) и Керем Актюркоглу (90+7) забили два гола и принесли сборной Турции три очка. В другом матче группы F сегодня вечером сыграют команды Португалии и Чехии.