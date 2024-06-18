Сборная Грузии проиграла свой первый матч Евро в истории
Сборная Грузии проиграла Турции 1:3 в своём первом матче на чемпионате Европы
Грузинские футболисты. Обложка © ТАСС / Zuma
Сборная Грузии по футболу сыграла свой первый в истории матч на чемпионате Европы. Закавказские футболисты уступили Турции со счётом 1:3. Игра прошла в немецком Дортмунде.
Счёт открыл Мерт Мюлдюр на 25-й минуте. Жорж Микаутадзе через семь минут восстановил равновесие, однако во втором тайме Арда Гюлер (65-я минута) и Керем Актюркоглу (90+7) забили два гола и принесли сборной Турции три очка. В другом матче группы F сегодня вечером сыграют команды Португалии и Чехии.
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