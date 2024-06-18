Российский производитель Zewa, Libresse и Libero сменит название компании
Производитель Zewa, Libresse и Libero сменит название с "Эссити" на "ЭвоКом"
Компания "Эссити", которая производит в России продукцию под брендами Zewa, Libresse, Libero, Tork и Tena, в рамках ребрендинга сменит название на "Эволюция комфорта". Об этом сообщает пресс-служба производителя гигиенических товаров.
"Сейчас нам важно сохранить доверие наших клиентов и сотрудников, а также продолжить вести успешный бизнес с новым именем компании — "Эволюция Комфорта", ООО "ЭвоКом". Смена названия — это старт масштабной кампании по ребрендингу", — говорится в сообщении.
В компании отметили, что торговые марки также готовятся к ребрендингу. Так, одним из условий сделки является переход ряда брендов на кириллицу.
Напомним, в 2022 году шведская компания Essity приступила к действиям по выходу с российского рынка и в 2023 году сделка по продаже доли бизнеса состоялась. Производитель Zewa, Libresse и Libero расстался со своими активами за 117 миллионов долларов в пользу компании "Новые технологии". Глава Essity Магнус Грот заявлял, что компания была полностью сосредоточена на уходе из России из-за спецоперации (СВО) на Украине, однако процесс оказался долгим и сложным.
TACC / Александр Рюмин