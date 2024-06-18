Российский производитель Zewa, Libresse и Libero сменит название компании

Компания "Эссити", которая производит в России продукцию под брендами Zewa, Libresse, Libero, Tork и Tena, в рамках ребрендинга сменит название на "Эволюция комфорта". Об этом сообщает пресс-служба производителя гигиенических товаров.

"Сейчас нам важно сохранить доверие наших клиентов и сотрудников, а также продолжить вести успешный бизнес с новым именем компании — "Эволюция Комфорта", ООО "ЭвоКом". Смена названия — это старт масштабной кампании по ребрендингу", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что торговые марки также готовятся к ребрендингу. Так, одним из условий сделки является переход ряда брендов на кириллицу.