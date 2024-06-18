Мария Львова-Белова провела третье заседание детских омбудсменов СНГ в Москве

В Москве состоялось третье заседание Комиссии уполномоченных по правам ребёнка (омбудсменов) государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ). Мероприятие прошло под председательством российского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

На заседании членами комиссии было поднято 11 вопросов, они касались обеспечения прав детей с ограниченными возможностями здоровья, кибербезопасности несовершеннолетних, защиты от насилия и травли, возвращения и воссоединения детей, утративших родительское попечение, в государства гражданской принадлежности, воспитания и образования детей в системе интернатов, а также защиты прав детей трудовых мигрантов на образование и получение медицинской помощи. Так, Львова-Белова подчеркнула важность поиска решений для эффективной работы с детьми с миграционной историей.

"Россия по-прежнему остаётся привлекательной страной для трудовых мигрантов. Нередко приезжают и их семьи, либо дети рождаются уже здесь. Поэтому вопросы образования и квалифицированной медицинской помощи в отношении детей мигрантов более чем актуальны. В настоящее время у нас есть поручение президента о выработке мер по социальной, культурной, языковой и правовой адаптации детей мигрантов", — заявила она.

Уполномоченный считает, что необходимо провести учёт детей мигрантов: сколько посещают образовательные учреждения, сколько получают медицинскую помощь и какого качества. Не менее важный вопрос — знание русского языка. Омбудсмен убеждена, что ребята должны знать язык, чтобы учиться в общеобразовательных учреждениях. Помочь им в этом должны доступные языковые курсы.

Следующим вопросом повестки стало обеспечение прав детей с ограниченными возможностями здоровья. В Армении детей с инвалидностью и их семьи сопровождают на государственном уровне, отметила член комиссии от Армении Жанна Акобян. По её словам, политика государства направлена на то, чтобы обучать родителей уходу за детьми с инвалидностью, а также выделять необходимые средства для ухода. Также проводятся тренинги для тех, кто желает стать приёмными родителями таких ребят.

Кстати, в России для поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью, реализуется стратегическая программа уполномоченного "Сопровождение через всю жизнь". В её рамках проводится комплекс мероприятий — от проведения мониторингов в учреждениях, где живут дети с инвалидностью, до поддержки семей детей-инвалидов. В том числе с прошлого года открываются центры дневного пребывания для детей с инвалидностью.

"Создаём центры дневного пребывания для детей с инвалидностью — это места, куда на несколько часов родители могут привести своего ребёнка и получить возможность свободного времени. У нас уже 11 таких центров открыто, сейчас провели грантовый конкурс и расширяем нашу географию ещё на 15 регионов. Мы создали методические рекомендации по открытию центров и подготовке специалистов", — рассказала Львова-Белова.

Кроме того, омбудсмен обратила внимание на вопрос возвращения и воссоединения детей, утративших родительское попечение. По её словам, к ней поступают жалобы российских граждан на нарушения компетентными органами отдельных государств – участников содружества порядка рассмотрения вопросов правового статуса российских детей, которые вывезены за пределы России.

Также на третьем заседании было объявлено о смене председателя Комиссии уполномоченных по правам ребёнка государств – участников Содружества Независимых Государств. Эту должность займёт уполномоченный по правам ребёнка Кыргызской Республики Асель Чынбаева.