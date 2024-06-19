Госдума предложила поставить на "стоп" участие России в Парламентской ассамблее ОБСЕ
Толстой предложил приостановить участие в работе ПА ОБСЕ и не платить взносы в её бюджет
Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПА ОБСЕ Пётр Толстой предложил приостановить участие в работе этой организации и выплату взносов в её бюджет. Речь об этом зашла в ходе пленарного заседания в среду, 19 июня.
"Предлагаю приостановить участие нашей парламентской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, а также выплату любых взносов", — обратился к коллегам-депутатам Толстой.
Его предложение уже поддержал спикер палаты Вячеслав Володин. Он заявил, что Россия не может мириться с ситуацией, когда ей не дают высказывать свою позицию.
"Мы не будем финансировать этот шабаш", — согласился Володин.
Парламентская ассамблея ОБСЕ, ПА ОБСЕ, — межпарламентская организация, объединяющая 57 государств Европы, Азии и Северной Америки, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Её штаб-квартира находится в Дании, в Копенгагене. Россия представлена делегацией из 15 человек и является второй по численности делегацией в ассамблее. Состоит из пяти членов Совета Федерации и десяти депутатов Государственной думы.
А ранее Госдума приняла закон о выходе России из 21 международного договора Совета Европы, в том числе из Устава СЕ. Всего было денонсировано более 20 документов.
Life.ru