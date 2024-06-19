Толстой предрёк крах русофобам из ПА ОБСЕ

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой объяснил в беседе с Life.ru решение приостановить участие российской делегации в Парламентской ассамблее (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он подчеркнул, что эта площадка превратилась в сборище русофобов, которых в будущем "смоет на помойку истории".

Толстой прокомментировал решение приостановить участие России в ПА ОБСЕ. Видео © Life.ru

"Мы на Украине победим, будут новый Хельсинки, новая Ялта, новое ОБСЕ, а всех тех, кто сегодня против нас там выступает, их смоет волной на помойку истории... Вот и всё. Мне всё равно, как они отреагируют", — высказался Толстой.

Он подчеркнул, что во всей этой ситуации важно защитить национальное достоинство нашей страны и чтобы ни копейки из российского бюджета "эти русофобы" больше не смогли получить. Вместо выплат в адрес ПА ОБСЕ средства лучше потратить внутри РФ, резюмировал вице-спикер нижней палаты парламента.