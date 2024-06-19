Толстой предрёк крах русофобам из ПА ОБСЕ
Вице-спикер Госдумы Толстой: Русофобов из ПА ОБСЕ "смоет на помойку истории"
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой объяснил в беседе с Life.ru решение приостановить участие российской делегации в Парламентской ассамблее (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он подчеркнул, что эта площадка превратилась в сборище русофобов, которых в будущем "смоет на помойку истории".
Толстой прокомментировал решение приостановить участие России в ПА ОБСЕ. Видео © Life.ru
"Мы на Украине победим, будут новый Хельсинки, новая Ялта, новое ОБСЕ, а всех тех, кто сегодня против нас там выступает, их смоет волной на помойку истории... Вот и всё. Мне всё равно, как они отреагируют", — высказался Толстой.
Он подчеркнул, что во всей этой ситуации важно защитить национальное достоинство нашей страны и чтобы ни копейки из российского бюджета "эти русофобы" больше не смогли получить. Вместо выплат в адрес ПА ОБСЕ средства лучше потратить внутри РФ, резюмировал вице-спикер нижней палаты парламента.
Ранее Life.ru сообщал, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по международным делам подготовить постановление о приостановке участия России в ПА ОБСЕ. Как он подчеркнул, наша страна не собирается мириться с ситуацией, когда ей не дают высказать свою позицию, и не будет "финансировать этот шабаш". С идеей о приостановке участия ранее выступил сенатор Владимир Джабаров. Инициативу поддержали председатель Совфеда Валентина Матвиенко и глава делегации России в ПА ОБСЕ Пётр Толстой.
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