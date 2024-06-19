Снайпер ВС РФ заставил гранатомётчика ВСУ выстрелить себе под ноги

Российский снайпер заставил бойца Вооружённых сил Украины (ВСУ) выстрелить из гранатомёта себе под ноги в зоне спецоперации (СВО). Благодаря такому действию удалось спасти жизни солдат ВС России.

Российский снайпер заставил бойца ВСУ выстрелить себе под ноги из гранатомёта в зоне СВО. Видео © Телеканал "Звезда"

"От точности и скорости реакции снайпера зависят жизни боевых товарищей. Один из примеров. Из укрытия появляется гранатомётчик. Выстрел снайпера — и раненый гранатомётчик боевиков стреляет себе под ноги", — пояснил военкор Павел Кольцов.

Командир отделения снайперов с позывным Вулкан добавил в беседе с телеканалом "Звезда", что в снайперском деле важно не только уметь метко стрелять, но и сохранять выдержку. По его словам, иногда появление целей можно ускорить. Боец сравнил это с рыбалкой наживую.

Вулкан вспомнил, что однажды второй номер в снайперской паре ненадолго включил фонарик. Украинский боец высунулся из укрытия проверить, что произошло, и тут же "схватил" российскую пулю.