"За гранью дружбы": Экс-депутат Рады раскрыл, какие отношения связывают Зеленского и Ермака

Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака связывает не просто дружба, а нечто большее. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Олег Царёв.

Экс-депутат Рады Царёв рассказал, какие отношения связывают Зеленского и Ермака. Видео © Telegram / radiokp

"У них, мягко говоря, очень тёплые отношения за гранью дружбы. Если вы понимаете, о чём я", — сказал Царёв в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, когда главой офиса Зеленского стал Ермак, он тут же начал выстраивать вертикаль власти под себя. Так, ему удалось поставить везде своих людей, и Запад это стерпел. Не исключено, что именно Ермак станет преемником Зеленского, считает Царёв.