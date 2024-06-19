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19 июня, 17:55
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"За гранью дружбы": Экс-депутат Рады раскрыл, какие отношения связывают Зеленского и Ермака

Экс-депутат Рады Царёв: Отношения Зеленского и Ермака перешли грань дружбы

Андрей Ермак и Владимир Зеленский. Обложка © TACC / Planet Pix via ZUMA Press Wire

Андрей Ермак и Владимир Зеленский. Обложка © TACC / Planet Pix via ZUMA Press Wire

Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака связывает не просто дружба, а нечто большее. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Олег Царёв.

Экс-депутат Рады Царёв рассказал, какие отношения связывают Зеленского и Ермака. Видео © Telegram / radiokp

"У них, мягко говоря, очень тёплые отношения за гранью дружбы. Если вы понимаете, о чём я", — сказал Царёв в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, когда главой офиса Зеленского стал Ермак, он тут же начал выстраивать вертикаль власти под себя. Так, ему удалось поставить везде своих людей, и Запад это стерпел. Не исключено, что именно Ермак станет преемником Зеленского, считает Царёв.

Ранее на Украине объяснили, зачем Запад сохраняет у власти нелегитимного Владимира Зеленского. По словам бывшего депутата Верховной рады Спиридона Килинкарова, он необходим для принятия непопулярных решений — например, о снижении призывного возраста в рамках мобилизации до 23 лет.

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Наталья Исакова
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