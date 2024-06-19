В редакции "Комсомольской правды" представили книгу об экс-главреде Сунгоркине

В пресс-центре медиагруппы "Комсомольская правда" 19 июня состоялась презентация новой книги Станислава Гольдфарба "Сунгоркин, или Как закалялась "Комсомольская правда". Это уже вторая книга о бывшем главном редакторе "Комсомолки" Владимире Сунгоркине, который скончался в сентябре 2022 года, сообщает kp.ru.

16 июня Сунгоркину могло бы исполниться 70 лет. Он погиб в сентябре 2022 года во время экспедиции по Дальнему Востоку. В день его 70-летия на Троекуровском кладбище открыли надгробный памятник.

Книга является биографией Сунгоркина, основанной на рассказах знавших его людей. В то же время это история о том, как в 90-е журналист спас "Комсомольскую правду", которая в дальнейшем стала одной из самых популярных газет в России.

"Владимир Николаевич настолько был визионером, настолько предвидел будущее, что многие вещи, которые он нам говорил давно, доходят до нас только сейчас. Только сейчас это становится трендом. Книга, на мой взгляд, получилась замечательная. Мы вроде бы всё знаем про "Комсомольскую правду", всё знаем про идеи Владимира Сунгоркина. Но, когда я открыла книгу, было полное впечатление, что я читаю это в первый раз, другими глазами", — заявила главный редактор и генеральный директор медиагруппы "Комсомольская правда" Олеся Носова.

Она также выразила надежду на то, что читатель получит от этой книги удовольствие, и сообщила, что это произведение планируют отправить во все журналистские факультеты в российских вузах. Стоит отметить, что на презентацию книги пришли и экс-друзья Сунгоркина, среди которых был экс-председатель Счётной палаты Сергей Степашин. Он рассказал, что знал героя книги больше 30 лет, а теперь ему не верится, что Сунгоркина больше нет в живых.