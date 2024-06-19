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19 июня, 20:16

Cиловики работают с педагогами МГМСУ из-за возможной покупки экзаменов

С учащимися и педагогами МГМСУ работает полиция из-за возможной покупки экзаменов

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время работают с учащимися и педагогами Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова (МГМСУ). Корреспонденты РИА "Новости" со ссылкой на свой источник сообщили, что стражи правопорядка проводят следственные действия из-за возможной покупки экзаменов.

"Предварительно, это связано с обогащением на сдаче экзаменов", — заявил собеседник информагентства.

В пресс-службе высшего учебного заведения рассказали журналистам, что сейчас проводятся оперативные мероприятия. Помимо этого другой источник подчеркнул, что правоохранители проводят обыск по местам жительства некоторых студентов и преподавателей данного вуза.

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Ранее Life.ru писал, что скоро в России проведут проверку в 13 высших учебных заведениях, которые имеют право организовывать экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства для иностранцев. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев по данному поводу сообщил, что его ведомство сделает это в рамках соответствующего поручения российского кабинета министров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pavel L Photo and Video

Алексей Соловьёв
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