Cиловики работают с педагогами МГМСУ из-за возможной покупки экзаменов
С учащимися и педагогами МГМСУ работает полиция из-за возможной покупки экзаменов
Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время работают с учащимися и педагогами Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова (МГМСУ). Корреспонденты РИА "Новости" со ссылкой на свой источник сообщили, что стражи правопорядка проводят следственные действия из-за возможной покупки экзаменов.
"Предварительно, это связано с обогащением на сдаче экзаменов", — заявил собеседник информагентства.
В пресс-службе высшего учебного заведения рассказали журналистам, что сейчас проводятся оперативные мероприятия. Помимо этого другой источник подчеркнул, что правоохранители проводят обыск по местам жительства некоторых студентов и преподавателей данного вуза.
Ранее Life.ru писал, что скоро в России проведут проверку в 13 высших учебных заведениях, которые имеют право организовывать экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства для иностранцев. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев по данному поводу сообщил, что его ведомство сделает это в рамках соответствующего поручения российского кабинета министров.
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