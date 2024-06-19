Cиловики работают с педагогами МГМСУ из-за возможной покупки экзаменов

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время работают с учащимися и педагогами Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова (МГМСУ). Корреспонденты РИА "Новости" со ссылкой на свой источник сообщили, что стражи правопорядка проводят следственные действия из-за возможной покупки экзаменов.

"Предварительно, это связано с обогащением на сдаче экзаменов", — заявил собеседник информагентства.

В пресс-службе высшего учебного заведения рассказали журналистам, что сейчас проводятся оперативные мероприятия. Помимо этого другой источник подчеркнул, что правоохранители проводят обыск по местам жительства некоторых студентов и преподавателей данного вуза.