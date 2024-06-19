Доцента МГМСУ задержали за взятки от студентов
ТАСС: Доцент МГМСУ задержан по делу о получении взяток от студентов
Стражи правопорядка задержали доцента Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова (МГМСУ). Как передаёт ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных структурах, задержание проводилось в рамках уголовного дела о получении взяток от студентов.
"По делу о получении взяток от студентов задержан доцент МГМСУ. С ним продолжаются следственные действия. Показания на него дали студенты", — заявил собеседник информагентства, подчеркнув, что преподаватель за деньги помогал учащимся сдать экзамены.
Напомним, вечером 19 июня стало известно, что сотрудники правоохранительных органов работают с учащимися и педагогами МГМСУ. Некоторые средства массовой информации сообщали, что стражи правопорядка проводят следственные действия из-за возможной покупки экзаменов.
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