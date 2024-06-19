Доцента МГМСУ задержали за взятки от студентов

Стражи правопорядка задержали доцента Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова (МГМСУ). Как передаёт ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных структурах, задержание проводилось в рамках уголовного дела о получении взяток от студентов.

"По делу о получении взяток от студентов задержан доцент МГМСУ. С ним продолжаются следственные действия. Показания на него дали студенты", — заявил собеседник информагентства, подчеркнув, что преподаватель за деньги помогал учащимся сдать экзамены.