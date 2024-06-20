Швейцария и Шотландия сыграли вничью на Евро-2024
Сборные Швейцарии и Шотландии по футболу сыграли вничью на матче Евро-2024
В Кёльне состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Швейцарии и Шотландии. Встреча группы А завершилась ничьей.
Центральный полузащитник английского клуба "Манчестер Юнайтед" и национальной шотландской сборной Скотт Мактоминей распечатал ворота соперника уже на 13-й минуте. Спустя ещё 13 минут швейцарец Джердан Шакири сравнял счёт, который остался таким до конца матча.
Теперь 23 июня шотландцы встретятся с венграми. В тот же день сборная Швейцарии проведёт матч со сборной Германии, которая уже досрочно вышла из группы.
Накануне, 19 июня, немцы одержали вторую победу на домашнем чемпионате Европы. Футболисты из ФРГ обыграли команду из Венгрии со счётом 2:0.
Х / GT_Football_