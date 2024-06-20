Швейцария и Шотландия сыграли вничью на Евро-2024

В Кёльне состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Швейцарии и Шотландии. Встреча группы А завершилась ничьей.

Центральный полузащитник английского клуба "Манчестер Юнайтед" и национальной шотландской сборной Скотт Мактоминей распечатал ворота соперника уже на 13-й минуте. Спустя ещё 13 минут швейцарец Джердан Шакири сравнял счёт, который остался таким до конца матча.

Теперь 23 июня шотландцы встретятся с венграми. В тот же день сборная Швейцарии проведёт матч со сборной Германии, которая уже досрочно вышла из группы.