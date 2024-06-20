"Где твоя Родина?": Михалков охарактеризовал Макаревича* одной цитатой

Кинорежиссёр Никита Михалков заявил о том, что для признанного в РФ иноагентом певца и лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича* Родина там, где быстрее доставка. Как передаёт "Царьград", соответствующее заявление деятель киноискусств сделал в эфире программы "Бесогон".

Недавно артист сравнил курьерские сервисы в России и за границей. Макаревич* заявил, что длительная доставка из магазина, которая может занимать несколько дней, "обламывает", когда есть возможность сравнивать с другими скоростями. Также он задался вопросом о том, почему несколько недель надо ждать мастера.

"И почему он, собака, так дорого стоит", — негодует рок-музыкант.

В связи с этим Михалков сообщил, что для таких людей, как Макаревич*, нет такого понятия, как Родина, так как им важно находиться там, где проще и удобнее. Кинорежиссёр также напомнил, что, едва в Израиле, который лидер "Машины времени" называл своей новой Родиной, начались боевые действия, певец покинул и эту страну.

"Нет, ну вы оцениваете уровень? Потрясающе. Мой продюсер Мишель Сейду, с которым я работал, который является абсолютным продуктом, так сказать, того самого цивилизованного мира, на вопрос, где твоя Родина, отвечал очень просто и честно: "Моя Родина там, где меньше налоги". А для Макаревича* Родина там, где быстрей доставка", — заключил Михалков.

Ранее Life.ru писал, что Макаревич* увеличил стоимость своих концертов после переезда в Израиль до 35 тысяч евро. Сообщалось, что теперь он соглашается исполнять хиты, которые ранее перестал петь "по политическим мотивам".