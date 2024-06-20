Бывший народный депутат Верховной рады нескольких созывов Олег Царёв заявил, что так называемый саммит мира по Украине в Швейцарии де-факто сорван, потому что всё пошло не так, как задумывал Киев. Политолог в беседе с корреспондентами "Царьграда" подчеркнул, что это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин своим заявлением пресёк "дворовые разборки" Владимира Зеленского.

Экс-депутат отметил, что внешняя политика киевского режима всё больше походит на "дворовые разборки". Во главе продвигаемой Зеленским так называемой формулы мира, по словам бывшего украинского парламентария, стоит право сильного. На основании этого Соединённые Штаты якобы имеют право навязывать всем свои правила.

Царёв также рассказал, что Зеленский хотел, чтобы сформулированный им ультиматум поддержала большая часть стран-членов ООН. Предполагалось, что после этого они надавят на Москву, а российская сторона будет вынуждена принять эти условия. Однако, как заметил бывший нардеп, всё пошло не так после того, как Путин представил свои условия и тем самым пресёк "дворовые разборки" Зеленского.

"Все обсуждают это заявление: кто-то хвалит, кто-то ругает, кто-то занял более нейтральную позицию. Но отреагировали все. И получилось, что это выступление России оказалось более значимым", — заключил Олег Царёв.