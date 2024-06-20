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20 июня, 00:41

Переговоры Эрдогана и Байдена могут состояться в июле

Habertürk: Переговоры Эрдогана и Байдена могут состояться на саммите НАТО в июле

Переговоры турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Джо Байдена могут состояться в июле. Обложка © flickr / The White House

Переговоры турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Джо Байдена могут состояться в июле. Обложка © flickr / The White House

Переговоры турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Джо Байдена могут состояться в июле на полях саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне. Об этом сообщает Habertürk.

"Эрдоган отправится в Вашингтон на саммит лидеров НАТО, который пройдёт 9–11 июля", — передаёт телеканал.

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Встреча Эрдогана и Байдена должна была состояться в мае, однако турецкий лидер отменил визит в США. Причиной этому послужила "несовместимость графиков" двух сторон.

Оксана Попова
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