Переговоры Эрдогана и Байдена могут состояться в июле

Переговоры турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Джо Байдена могут состояться в июле на полях саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне. Об этом сообщает Habertürk.

"Эрдоган отправится в Вашингтон на саммит лидеров НАТО, который пройдёт 9–11 июля", — передаёт телеканал.