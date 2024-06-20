Дюмин сообщил о полном включении Минобороны в процесс производства БПЛА
Помощник президента РФ Дюмин: Минобороны включилось в процесс производства БПЛА
БПЛА "Орлан". Обложка © Wikipedia / Mike1979 Russia
Министерство обороны РФ полностью включилось в процесс производства беспилотных летательных аппаратов и наращивает их виды. С соответствующим заявлением в рамках интервью РИА "Новости" выступил помощник российского лидера Алексей Дюмин.
Журналисты задали чиновнику вопрос относительно того, в достаточной ли мере налажено производство необходимых для нужд армии дронов. В ответ помощник главы государства заявил, что в этой области ведётся работа по двум направлениям.
В первую очередь в эту работу полностью включилось российское оборонное ведомство, которое к тому же ещё и наращивает виды БПЛА. По его словам, это является темой стратегического значения.
"Ну и, конечно, те ребята Кулибины, которых выискивают, отбирают, и "Народный фронт" координирует эту работу, чтобы без бюрократии, без всяких барьеров выявить эти средства в ускоренном порядке, апробировать, убедиться в их эффективности и наладить серийное производство", — заключил Дюмин.
Ранее Life.ru писал, что на прошлой неделе глава Минобороны Андрей Белоусов и помощник президента РФ Алексей Дюмин провели совместное совещание. Во время него обсуждались вопросы поставок беспилотных летательных аппаратов воинским частям.