Дюмин сообщил о полном включении Минобороны в процесс производства БПЛА

Министерство обороны РФ полностью включилось в процесс производства беспилотных летательных аппаратов и наращивает их виды. С соответствующим заявлением в рамках интервью РИА "Новости" выступил помощник российского лидера Алексей Дюмин.

Журналисты задали чиновнику вопрос относительно того, в достаточной ли мере налажено производство необходимых для нужд армии дронов. В ответ помощник главы государства заявил, что в этой области ведётся работа по двум направлениям.

В первую очередь в эту работу полностью включилось российское оборонное ведомство, которое к тому же ещё и наращивает виды БПЛА. По его словам, это является темой стратегического значения.

"Ну и, конечно, те ребята Кулибины, которых выискивают, отбирают, и "Народный фронт" координирует эту работу, чтобы без бюрократии, без всяких барьеров выявить эти средства в ускоренном порядке, апробировать, убедиться в их эффективности и наладить серийное производство", — заключил Дюмин.