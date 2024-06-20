Артиллеристы уничтожили блиндаж ВСУ на Сватовском направлении

Российские военные демонстрируют успехи в зоне проведения специальной военной операции. Как рассказали в Минобороны РФ, на этот раз отличились артиллеристы Западной группировки войск, которые уничтожили личный состав ВСУ в блиндажах на Сватовском направлении.

Опорный пункт противника был выявлен расчётом БПЛА в ходе боевого дежурства. Координаты вражеского объекта были переданы для дальнейшего уничтожения.

"Получив все исходные данные для стрельбы, артиллеристы оперативно навели орудие на цель и выполнили серию выстрелов с закрытой огневой позиции, поразив цели", — сообщили в оборонном ведомстве.