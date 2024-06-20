Артиллеристы уничтожили блиндаж ВСУ на Сватовском направлении
Минобороны: Артиллеристы уничтожили блиндаж ВСУ на Сватовском направлении
Российские военные демонстрируют успехи в зоне проведения специальной военной операции. Как рассказали в Минобороны РФ, на этот раз отличились артиллеристы Западной группировки войск, которые уничтожили личный состав ВСУ в блиндажах на Сватовском направлении.
Опорный пункт противника был выявлен расчётом БПЛА в ходе боевого дежурства. Координаты вражеского объекта были переданы для дальнейшего уничтожения.
"Получив все исходные данные для стрельбы, артиллеристы оперативно навели орудие на цель и выполнили серию выстрелов с закрытой огневой позиции, поразив цели", — сообщили в оборонном ведомстве.
Ранее Южная группировка войск ВС РФ лишила противника 560 бойцов и боевой бронемашины Humvee. Кроме того, украинская армия лишилась американского бронетранспортёра М113 и потеряла пять пикапов.
VK / Минобороны РФ