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20 июня, 06:47
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Новый скандал из-за саммита Зеленского: Турция не согласна с присутствием патриарха Варфоломея

МИД Турции запросил объяснений из-за патриарха Варфоломея на саммите в Швейцарии

Власти Турции запросили объяснений у организаторов "саммита мира" по Украине из-за присутствия на конференции в Швецарии Константинопольского патриарха Варфоломея. Об этом сообщил официальный представитель турецкого МИДа Онджю Кечели в социальной сети Х.

Как известно, власти Турции не признают вселенский статус Константинопольской православной церкви, хотя её резиденция находится в стамбульском районе Фанар. Юрисдикция Константинопольской православной церкви распространяется на каноническую территорию Турции, куда входят 30 духовных школ, 10 монастырей и 6 епархий, а также ряд епархий Греции, стран Западной Европы, Америки, Австралии и Новой Зеландии и  Святая Гора Афон. Константинопольская православная церковь или Вселенский патриархат в Стамбуле — это первая автокефальная православная Церковь. Но Патриарха Варфоломея турецкие власти рассматривают как местного епископа и называют главой православной греческой общины. Ему также запрещено заниматься политической деятельностью, но он не просто присутствовал на саммите, созванном Владимиром Зеленским — греческий патриархат в Стамбуле числится в списке подписантов коммюнике, с чем власти Турции категорически не согласны.

"Новости о том, что Греческий патриархат в Стамбуле участвовал в саммите мира по Украине с государственным статусом и что наш министр провел официальную двустороннюю встречу с патриархом Варфоломеем на полях саммита, не соответствуют реальности", — написал турецкий дипломат.

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Напомним, что в Швейцарии прошёл двухдневный саммит, который инициировала Украина. Страна преследовала цель обсудить свою "формулу мира" с представителями других государств. На конференцию приехала 91 делегация, но декларацию об урегулировании конфликта подписали только 80 стран и четыре международные организации.

Обложка ©

ALESSANDRO DELLA VALLE / POOL

Марина Калегина
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