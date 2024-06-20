Новый скандал из-за саммита Зеленского: Турция не согласна с присутствием патриарха Варфоломея

Власти Турции запросили объяснений у организаторов "саммита мира" по Украине из-за присутствия на конференции в Швецарии Константинопольского патриарха Варфоломея. Об этом сообщил официальный представитель турецкого МИДа Онджю Кечели в социальной сети Х.

Как известно, власти Турции не признают вселенский статус Константинопольской православной церкви, хотя её резиденция находится в стамбульском районе Фанар. Юрисдикция Константинопольской православной церкви распространяется на каноническую территорию Турции, куда входят 30 духовных школ, 10 монастырей и 6 епархий, а также ряд епархий Греции, стран Западной Европы, Америки, Австралии и Новой Зеландии и Святая Гора Афон. Константинопольская православная церковь или Вселенский патриархат в Стамбуле — это первая автокефальная православная Церковь. Но Патриарха Варфоломея турецкие власти рассматривают как местного епископа и называют главой православной греческой общины. Ему также запрещено заниматься политической деятельностью, но он не просто присутствовал на саммите, созванном Владимиром Зеленским — греческий патриархат в Стамбуле числится в списке подписантов коммюнике, с чем власти Турции категорически не согласны.

"Новости о том, что Греческий патриархат в Стамбуле участвовал в саммите мира по Украине с государственным статусом и что наш министр провел официальную двустороннюю встречу с патриархом Варфоломеем на полях саммита, не соответствуют реальности", — написал турецкий дипломат.