Россиянка уехала в командировку, оставив дочь паре сектантов, а они замучили девочку до смерти

В городе Каменка Новосибирской области семейная пара до смерти замучила 10-летнюю девочку, которую им на время оставила их уехавшая в командировку знакомая. На протяжении трёх дней ребёнка лишали еды и избивали, вследствие чего школьница потеряла сознание и через несколько дней умерла в больнице.

"Возбуждено уголовное дело в отношении супругов. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. "в, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), пп. "г, д" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)", — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным издания НГС.НОВОСТИ, задержанные могли оказаться сектантами. Об этом журналистам рассказали местные жители. У супругов была дурная слава, среди соседей ходят слухи, что малышка могла погибнуть из-за какого-то обряда. О какой секте может идти речь, неизвестно, и знала ли мать, что отдала ребёнка на растерзание сектантам, сейчас выясняется. Сама женщина беседовать с журналистами отказалась.