Агентам украинской разведки дали длительные сроки за подготовку диверсий в Крыму

Как уточняется, агенты ГУР готовили теракты и диверсии, в том числе покушения на высших должностных лиц. Они наблюдали за местами их вероятного нахождения, а также перевозили, пересылали и хранили взрывчатку. Агенту ГУР Константину Евмененко назначили наказание в виде десяти лет тюрьмы, ограничение свободы на год и штраф в размере 500 тысяч рублей. А второму — Александру Литвиненко — дали 9,5 года колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме с ограничением свободы на полтора года и штраф 500 тысяч рублей.