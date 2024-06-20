Агентам украинской разведки дали длительные сроки за подготовку диверсий в Крыму
ФСБ: Суд приговорил к длительным срокам действовавших в Крыму украинских агентов
Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам тюремного заключения агентов Главного управления разведки (ГУР) МО Украины, которые готовили теракты на территории Крымского полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю.
"Вынесены приговоры суда в отношении двух членов агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины, планировавшей совершение серии резонансных диверсионно-террористических актов на территории Республики Крым", — говорится в сообщении.
Как уточняется, агенты ГУР готовили теракты и диверсии, в том числе покушения на высших должностных лиц. Они наблюдали за местами их вероятного нахождения, а также перевозили, пересылали и хранили взрывчатку. Агенту ГУР Константину Евмененко назначили наказание в виде десяти лет тюрьмы, ограничение свободы на год и штраф в размере 500 тысяч рублей. А второму — Александру Литвиненко — дали 9,5 года колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме с ограничением свободы на полтора года и штраф 500 тысяч рублей.
А ранее Life.ru писал, что ФСБ раскрыла агентов Службы безопасности Украины (СБУ) и ГУР, готовивших теракты в Крыму. Они планировали совершить диверсии против военных Черноморского флота в Севастополе, а также против объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктуры на полуострове.
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