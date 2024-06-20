Жителю Киева грозит пять лет тюрьмы за флажки СССР

Житель Киева развешивал на территории гимназии флажки и вымпелы с символами Советского Союза, теперь ему грозит до пяти лет тюремного заключения. Об этом сообщает украинская полиция в своём телеграм-канале.

Флажки и вымпелы СССР, за которые жителю Киева грозит пять лет тюрьмы. Фото © Telegram / Полиция Украины

"Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видеоролик, на котором группа подростков собирает с забора гимназии в Дарницком районе советские флажки и вымпелы, которые ранее оставили неизвестные", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что флажки развесил 23-летний житель Киева. Ему инкриминируют "изготовление, распространение коммунистической символики и пропаганду коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов".