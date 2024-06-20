"Кондратий чуть не хватил": Отцу Жанны Фриске стало плохо, когда его дочь "оживили" с помощью ИИ
Отец Фриске заявил, что стал задыхаться при виде оживлённого ИИ образа дочери
Жанна Фриске. Обложка © ТАСС / Анна Салынская
Отца Жанны Фриске Владимира потрясло появление образа его умершей дочери, который был оживлён с помощью искусственного интеллекта (ИИ). В беседе с изданием Woman.ru он отметил, что зрителям удалось не только увидеть лицо Фриске, но и услышать её голос.
Жанну Фриске оживили с помощью искусственного интеллекта на церемонии вручения Премии Муз-ТВ. Видео © Telegram / Super.ru
ИИ "оживил" Фриске на сцене на Премии Муз-ТВ, где певице посмертно вручили награду "Легенда российской популярной музыки". По словам родителя артистки, для него такое развитие событий было настолько шокирующим, что сперва он даже начал задыхаться.
"А сначала шоковое состояние. С сердцем даже проблемы были, я стал задыхаться, мне воды принесли девочки", — пояснил отец певицы.
Владимир Фриске уточнил, что уже позже осознал, что к чему, и был благодарен организаторам за такой сюрприз. Однако сперва, по словам собеседника издания, его "чуть не хватил Кондратий" при виде образа дочери.
Напомним, 15 июня в Москве состоялась Премия Муз-ТВ. В этот день также исполнилось девять лет со дня смерти Жанны Фриске. Чтобы почтить память певицы, на церемонии воссоединился золотой состав группы "Блестящие". Вместе с Анной Семенович, Юлией Ковальчук, Надей Ручкой и Ксенией Новиковой выступила сестра Жанны — Наталья. Отец Жанны Фриске не смог сдержать слёз, когда организаторы показали образ его умершей дочери, воссозданный с помощью ИИ.