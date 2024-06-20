"Кондратий чуть не хватил": Отцу Жанны Фриске стало плохо, когда его дочь "оживили" с помощью ИИ

Отца Жанны Фриске Владимира потрясло появление образа его умершей дочери, который был оживлён с помощью искусственного интеллекта (ИИ). В беседе с изданием Woman.ru он отметил, что зрителям удалось не только увидеть лицо Фриске, но и услышать её голос.

Жанну Фриске оживили с помощью искусственного интеллекта на церемонии вручения Премии Муз-ТВ. Видео © Telegram / Super.ru

ИИ "оживил" Фриске на сцене на Премии Муз-ТВ, где певице посмертно вручили награду "Легенда российской популярной музыки". По словам родителя артистки, для него такое развитие событий было настолько шокирующим, что сперва он даже начал задыхаться.

"А сначала шоковое состояние. С сердцем даже проблемы были, я стал задыхаться, мне воды принесли девочки", — пояснил отец певицы.

Владимир Фриске уточнил, что уже позже осознал, что к чему, и был благодарен организаторам за такой сюрприз. Однако сперва, по словам собеседника издания, его "чуть не хватил Кондратий" при виде образа дочери.