Житель Австралии заговорил по-китайски после серьёзного ДТП

Травмы головы порой могут открыть тайные таланты. Этот феномен получил название синдрома саванта (от французского savant — "учёный"). Всего известно около 20 таких случаев, и один из них произошёл с американцем Джейсоном Пэджеттом. Десять лет назад мужчина написал книгу под названием "Стукнутый гений", а сейчас активно раздает интервью, в которых рассказывает, какие удивительные трансформации претерпела его жизнь, пишет kp.ru.

Жизнь мужчины изменилась в 2002 году. Тогда он работал в мебельном магазине и звёзд с неба не хватал. Не было бы счастья, да несчастье помогло — однажды Джейсона сильно избили на выходе из бара. После этого у него появились странные видения. Пэджетт стал видеть всё вокруг как совокупность геометрических линий, например круглые предметы воспринимались как сплетение треугольников. Кроме того, в голове американца постоянно всплывали разные сложные уравнения, значения которых он не понимал.

Учёные изучали мозговую активность мужчины и кроме синдрома саванта выявили у него синестезию — смешение ощущений. Именно это дало Пэджетту суперспособность видеть мир геометрически. Сейчас Джейсон работает художником в галерее.

Другой подобный случай связан с австралийцем Беном Макмахоном, который после серьёзного ДТП, в котором чудом остался жив, заговорил по-китайски, словно это был его родной язык. Этот феномен называется ксеноглоссия и проявляется в момент изменённого сознания — в коме, трансе, сне, припадке или после травмы головы. Впрочем, учёные объясняют, что никакой магии тут нет. По их словам, Макмахон заговорил по-китайски, так как прошёл базовый курс, а знание языка проявилось, поскольку в аварии пострадало левое полушарие его мозга. При изучении китайского же задействованы оба, вот мозг австралийца и решил переключиться на правое, где хранились данные о китайском.