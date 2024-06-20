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20 июня, 10:29
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В лесу под Калугой нашли закопанным пропавшего московского бизнесмена

СК: Задержаны подозреваемые в убийстве московского бизнесмена

Следственные органы работают на месте обнаружения тела пропавшего московского бизнесмена. Обложка © СК по Калужской области

Следственные органы работают на месте обнаружения тела пропавшего московского бизнесмена. Обложка © СК по Калужской области

Тело пропавшего бизнесмена из Москвы обнаружили закопанным в лесу в Калужской области. Об этом сообщает СК по Калужской области. На его теле найдено огнестрельное ранение. Возбуждено дело об убийстве. Двое подозреваемых были задержаны на территории столицы и города Ярославля.

"Мужчина занимался предпринимательством в финансовой сфере,  28 мая 2024 года выехал из Москвы на встречу со своими знакомыми в Калужскую область, а затем перестал выходить на связь", — говорится в сообщении ведомства.

Личность предпринимателя и мотивы убийства выясняются.

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Марина Калегина
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