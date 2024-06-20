В лесу под Калугой нашли закопанным пропавшего московского бизнесмена

Тело пропавшего бизнесмена из Москвы обнаружили закопанным в лесу в Калужской области. Об этом сообщает СК по Калужской области. На его теле найдено огнестрельное ранение. Возбуждено дело об убийстве. Двое подозреваемых были задержаны на территории столицы и города Ярославля.