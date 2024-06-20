"Российские военные найдут противоядие": Эксперт оценил новый украинский дрон "Булава"

Новый дрон ВСУ "Булава" представляет серьёзную опасность, но российские военные найдут противоядие от него. Уверенность в этом в беседе с Life.ru выразил военный эксперт, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

"Пишут, что дрон устойчив к РЭБ. Вот это покажет опыт применения. В дистанционном режиме он наводится по оптическому или инфракрасному каналу (ночью). То есть оператору нужен видеоканал, чтобы убедиться, что дрон обнаружил именно ту цель, которую нужно уничтожить. Видеоканал и сигнал управления будут целью для РЭБ, их постараются заглушить. Кроме того, связь с оператором будет выдавать и местоположение самого оператора. Его тоже будут пытаться засечь и уничтожить", — рассказал военный эксперт.

Козюлин добавил, что только в боевых действиях станет понятна эффективность нового беспилотника ВСУ. Однако уровень технологий, которые сегодня демонстрируют украинские дроноводы, показывает, что "Булава" будет серьёзной угрозой. Однако, по словам специалиста, у российских военных есть большой опыт борьбы с дронами. РФ обязательно найдёт противоядие и от "Булавы".

Также специалист отметил, что мировое сообщество выступает против оружия, подобного дрону "Булава". Противники беспилотников-убийц считают, что доверять железной машине право отнимать человеческую душу — это негуманно, указал собеседник Life.ru.

"Порядка 30 государств выступили за полный запрет смертоносных автономных систем на Конференции по негуманному оружию на платформе ООН. Есть организации типа Article 36 или Stop Killer Robots и многие другие, которые тоже [выступают] за их запрет", — рассказал эксперт.

Козюлин дополнил, что это унижает человеческое достоинство (термин содержится в большинстве международных документов о правах человека). По его словам, никто не может точно ответить на вопрос об ответственности за атаку и смерть людей при применении такого оружия. Кроме того, специалист задаётся вопросом, кого нужно судить в случае нарушения международного гуманитарного права.