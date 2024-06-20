Центробанк предупредил о возможном резком повышении ключевой ставки в июле

Центробанк в июле может серьёзно поднять ключевую ставку. Как отметили в регуляторе, это может произойти при получении данных об осуществлении альтернативного сценария в экономике. Ранее не было оснований, чтобы отвергнуть базовый план.

"Однако если будут получены убедительные свидетельства реализации альтернативного сценария в статистических данных, на июльском заседании может быть принято решение о повышении ключевой ставки, причём существенном", — заявили в пресс-службе ЦБ.

Отметим, что альтернативный сценарий связан с увеличением напряжённости на рынке труда, а также ускорением роста потребительской, инвестиционной и кредитной активности.