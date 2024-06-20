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20 июня, 11:54
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Центробанк предупредил о возможном резком повышении ключевой ставки в июле

Центробанк в июле может серьёзно поднять ключевую ставку. Как отметили в регуляторе, это может произойти при получении данных об осуществлении альтернативного сценария в экономике. Ранее не было оснований, чтобы отвергнуть базовый план.

"Однако если будут получены убедительные свидетельства реализации альтернативного сценария в статистических данных, на июльском заседании может быть принято решение о повышении ключевой ставки, причём существенном", — заявили в пресс-службе ЦБ.

Отметим, что альтернативный сценарий связан с увеличением напряжённости на рынке труда, а также ускорением роста потребительской, инвестиционной и кредитной активности.

Центробанк неожиданно сохранил ключевую ставку: Как это повлияет на курс рубля, вклады и кредиты
Центробанк неожиданно сохранил ключевую ставку: Как это повлияет на курс рубля, вклады и кредиты

Напомним, 7 июня Центробанк в четвёртый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Такое решение регулятор принял из-за того, что темпы роста цен перестали снижаться, однако рост внутреннего спроса продолжает опережать возможности расширения предложения.

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Life.ru

Никита Осипов
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