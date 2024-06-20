Религиовед объяснил, что такое "раскрещивание", которое предлагают пройти в Сети

В последнее время в Интернете всем желающим предлагают пройти "обряд раскрещивания" — снятия любых связей с православием. После этого некоторые становятся атеистами, а другие переходят в язычество. Ритуал находят актуальным люди, которые имеют отношение к разным эзотерическим практикам или пережили тяжёлые моральные потрясения, рассказывает RuNews24.ru.

Стоимость услуг так называемого раскрещивания колеблется от 15 тысяч рублей для ребёнка и 25 тысяч рублей для взрослого. Существует и раскрещивание для богатых — за 35 тысяч рублей в сопровождении некоего мастера.

"Я бы обратил внимание на два момента. Первое — согласно учению церкви, раскрещивание невозможно, как невозможно и развенчивание. Вход в церковь на уровне таинств подобен клапану: таинство крещения не имеет обратного хода. Исходя из этого, раскрещивание — это мошенничество", — говорит про обряд религиовед Алексей Чернов.

Помимо того, эксперт отметил, что христианство как монотеистическая религия претендует на абсолютную истину и не признаёт других богов. С точки зрения христианского учения, раскрещивание является заигрыванием с инфернальными сущностями, заключил специалист.