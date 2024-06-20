ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 13:07

Религиовед объяснил, что такое "раскрещивание", которое предлагают пройти в Сети

Религиовед Чернов: Раскрещивание и развенчивание в христианстве невозможны

В последнее время в Интернете всем желающим предлагают пройти "обряд раскрещивания" — снятия любых связей с православием. После этого некоторые становятся атеистами, а другие переходят в язычество. Ритуал находят актуальным люди, которые имеют отношение к разным эзотерическим практикам или пережили тяжёлые моральные потрясения, рассказывает RuNews24.ru.

Стоимость услуг так называемого раскрещивания колеблется от 15 тысяч рублей для ребёнка и 25 тысяч рублей для взрослого. Существует и раскрещивание для богатых — за 35 тысяч рублей в сопровождении некоего мастера.

"Я бы обратил внимание на два момента. Первое — согласно учению церкви, раскрещивание невозможно, как невозможно и развенчивание. Вход в церковь на уровне таинств подобен клапану: таинство крещения не имеет обратного хода. Исходя из этого, раскрещивание — это мошенничество", — говорит про обряд религиовед Алексей Чернов.

Помимо того, эксперт отметил, что христианство как монотеистическая религия претендует на абсолютную истину и не признаёт других богов. С точки зрения христианского учения, раскрещивание является заигрыванием с инфернальными сущностями, заключил специалист.

Протоиерей назвал традицию ходить на кладбище перед Пасхой далёкой от христианства
Протоиерей назвал традицию ходить на кладбище перед Пасхой далёкой от христианства

Ранее Life.ru рассказывал, что христианам нельзя медитировать, так как это является иноверческим ритуалом. Однако не стоит путать это с обычной релаксацией с ароматическими свечами, во время которой вы просто отдыхаете.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sofia Dudova

Николай Рюмин
  • Новости
  • Религия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров