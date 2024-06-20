Врач раскрыла малоизвестную пользу персиков

Многие люди едят персики, даже не задумываясь о полезных свойствах этих фруктов. Однако в них очень много клетчатки, на 100 грамм продукта — три грамма вещества. Об этом рассказала врач – терапевт-диетолог Елена Тихомирова в беседе с "Газетой.ru".

"Клетчатка является углеводом, который не переваривается, помогает перистальтике желудочно-кишечного тракта и нормализует пищеварение. Кроме того, это отличная профилактика запоров и корм для наших полезных микробов", — отметила Тихомирова.

Также в персиках содержится треть суточной нормы хрома и кремния, которые помогают вырабатываться коллагену, а он, в свою очередь, положительно влияет на кожу, волосы, зубы, ногти, суставы. Но перебарщивать с фруктами тоже не стоит, так как там содержится много углеводов, портящих фигуру, пояснила эксперт. По её словам, не стоит съедать в день больше 200 (или 400 при физической активности) граммов.