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20 июня, 14:19

Врач раскрыла малоизвестную пользу персиков

Врач Тихомирова: Персики отлично подходят для профилактики запоров

Персики — отличная профилактика запоров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / by dejavu

Персики — отличная профилактика запоров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / by dejavu

Многие люди едят персики, даже не задумываясь о полезных свойствах этих фруктов. Однако в них очень много клетчатки, на 100 грамм продукта — три грамма вещества. Об этом рассказала врач – терапевт-диетолог Елена Тихомирова в беседе с "Газетой.ru".

"Клетчатка является углеводом, который не переваривается, помогает перистальтике желудочно-кишечного тракта и нормализует пищеварение. Кроме того, это отличная профилактика запоров и корм для наших полезных микробов", — отметила Тихомирова.

Также в персиках содержится треть суточной нормы хрома и кремния, которые помогают вырабатываться коллагену, а он, в свою очередь, положительно влияет на кожу, волосы, зубы, ногти, суставы. Но перебарщивать с фруктами тоже не стоит, так как там содержится много углеводов, портящих фигуру, пояснила эксперт. По её словам, не стоит съедать в день больше 200 (или 400 при физической активности) граммов.

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Николай Рюмин
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