Омбудсмен Львова-Белова назвала сайт "Дети войны" фейком

Размещаемые на украинском сайте "Дети войны" истории о семьях, которые якобы ищут детей, не являются правдивыми. Об этом сообщила уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова в ходе пресс-конференции для СМИ, международных организаций и дипломатических представительств, которая прошла в четверг, 20 июня, в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ.

"Сайт, где они публикуют истории про детей, которые потеряли своих родных, — фейк. Мы сами проверяли эти списки, и оказывается, что большая часть семей уже давно нашлись и что заявления они подавали в самые первые дни специальной военной операции (СВО)", — отметила она.

По словам Львовой-Беловой, семьи, о которых говорится на сайте, не подтверждают опубликованные сообщения, подчёркивая, что они не разлучались.