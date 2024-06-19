Львова-Белова: Приёмным семьям детей-сирот из новых регионов угрожают с Украины

На сегодняшний день 241 ребёнок получил особый статус и единовременную выплату после получения увечий в зоне спецоперации. Об этом сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Она отметила, что с первых дней СВО вместе с коллегами по поручению президента России Владимира Путина занимается спасением и поддержкой детей из исторических регионов России.

"В прошлом году… я обратилась к президенту с просьбой об установлении особого статуса детям, получившим увечья в зоне специальной военной операции, но не имеющим статуса детей с инвалидностью… На сегодняшний день 241 ребёнок получил статус и единовременную выплату, которая за ним следует", — пояснила Львова-Белова на пленарном заседании Совета Федерации (Совфед).

Омбудсмен уточнила, что география выплат очень широкая, так как многие семьи переезжают с места обстрелов. Львова-Белова также попросила сенаторов проконтролировать, как указанную меру поддержки получают в их регионах.

По словам Львовой-Беловой, в настоящее время ряд детей-сирот и их семей сталкиваются с преследованиями со стороны Украины. Им звонят, угрожают, разглашают их личные данные через СМИ.