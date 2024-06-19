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Регион
Опубликовано 19 июня 2024, 16:43
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Львова-Белова: Приёмным семьям детей-сирот из новых регионов угрожают с Украины

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Обложка © Сайт уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Обложка © Сайт уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка

На сегодняшний день 241 ребёнок получил особый статус и единовременную выплату после получения увечий в зоне спецоперации. Об этом сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Она отметила, что с первых дней СВО вместе с коллегами по поручению президента России Владимира Путина занимается спасением и поддержкой детей из исторических регионов России.

"В прошлом году… я обратилась к президенту с просьбой об установлении особого статуса детям, получившим увечья в зоне специальной военной операции, но не имеющим статуса детей с инвалидностью… На сегодняшний день 241 ребёнок получил статус и единовременную выплату, которая за ним следует", — пояснила Львова-Белова на пленарном заседании Совета Федерации (Совфед).

Омбудсмен уточнила, что география выплат очень широкая, так как многие семьи переезжают с места обстрелов. Львова-Белова также попросила сенаторов проконтролировать, как указанную меру поддержки получают в их регионах.

По словам Львовой-Беловой, в настоящее время ряд детей-сирот и их семей сталкиваются с преследованиями со стороны Украины. Им звонят, угрожают, разглашают их личные данные через СМИ.

"Вместе с силовым блоком была разработана инструкция по реагированию на такие ситуации, которую мы готовы предоставить по запросу", — подчеркнула омбудсмен.

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Мария Львова-Белова провела третье заседание детских омбудсменов СНГ в Москве

Напомним, в конце декабря 2023 года президент России Владимир Путин установил выплату в 100 тысяч рублей при ранении детей в новых регионах РФ. Получить их сможет один из родителей или сам ребёнок, если ему на тот момент исполнится 18 лет. В марте кабмин утвердил порядок данных выплат.

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Дарья Нарыкова
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