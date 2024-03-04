Кабмин утвердил порядок выплат в случае ранения детей близ зоны СВО
Правительство России утвердило порядок предоставления единовременной выплаты в случаях, когда ребёнок получает увечья около зоны проведения спецоперации (СВО). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Новая мера поддержки распространяется на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР) и (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей, а также других регионов, прилегающих к районам боевых действий. Выплата в размере 100 тысяч рублей будет производиться, когда ребёнок получил ранение, травму, контузию или иное увечье. Средства перечисляются родителям или иным законным представителям. Указанную меру поддержки ранее установил президент РФ Владимир Путин.
А ранее Life.ru писал, что Правительство РФ выделит более четырёх миллиардов рублей на поддержку мобилизованных и контрактников. Выплаты коснутся пенсионеров различных силовых структур, которые подписали контракт с Минобороны для участия в СВО.
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