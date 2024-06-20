Суд дал 20 лет учителю рисования из Липецкой области за перевод средств ВСУ

Учителя рисования из Липецкой области приговорили к 20 годам лишения свободы за финансирование Вооружённых сил Украины (ВСУ). По данным РБК, речь идёт о мужчине по имени Даниил Клюка, первые пять лет он проведёт в тюрьме, а оставшиеся 15 — в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого ему необходимо оплатить штраф в 500 тысяч рублей. Приговор ещё не вступил в силу.