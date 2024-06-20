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20 июня, 16:11
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Суд дал 20 лет учителю рисования из Липецкой области за перевод средств ВСУ

Учителя рисования из Липецкой области приговорили к 20 годам лишения свободы за финансирование Вооружённых сил Украины (ВСУ). По данным РБК, речь идёт о мужчине по имени Даниил Клюка, первые пять лет он проведёт в тюрьме, а оставшиеся 15 — в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого ему необходимо оплатить штраф в 500 тысяч рублей. Приговор ещё не вступил в силу.

Клюка нарушил уголовные статьи "Госизмена" и "Содействие террористической деятельности". Педагог дважды направил деньги (суммарно 120 тысяч рублей) на счета финансирующего ВСУ фонда "Вернись живым"*. Причём переводы были конвертированы в Bitcoin. Кроме того, Клюка планировал помочь "Азову"** с покупкой вооружения. Известно, что учитель признал вину и раскаялся.

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Ранее Life.ru писал, что в Забайкалье женщину приговорили к 12 годам лишения свободы за госизмену. Она передавала на Украину информацию о российских войсках и перемещении военнослужащих ВС РФ в регионе.

* Организация, чья деятельность признана нежелательной в России.

** Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com – Yuri A

Никита Осипов
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