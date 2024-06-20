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20 июня, 16:03

Южная Корея расширит экспортные санкции против России из-за договора РФ с КНДР

Yonhap: Южная Корея добавит 243 позиции к экспортным санкциям в отношении РФ

Южная Корея намерена расширить экспортные ограничения в отношении России в ответ на подписанный Москвой и КНДР Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, который предусматривает оказание взаимной помощи при агрессии. Об этом сообщает агентство Рёнхап (Yonhap), ссылаясь на директора Управления национальной безопасности в администрации президента Чан Хо Чжина.

"Мы добавим ещё 243 позиции к экспортным ограничениям в отношении России, которые начали действовать после начала войны на Украине, и доведём санкционный список до 1402 позиций", — говорится в сообщении.

По словам представителя офиса лидера Южной Кореи, республика также введёт дополнительные санкции в отношении четырёх российских судов, пяти организаций и восьми физических лиц, которые якобы причастны к переправке оружия и нефти между РФ и КНДР.

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Напомним, Владимир Путин ранее посетил столицу КНДР Пхеньян. На площади Ким Ир Сена состоялась церемония встречи лидеров двух стран, жители приветствовали Путина и Ким Чен Ына с цветами в руках. Позже прошли переговоры в расширенном составе, а затем главы государств общались с глазу на глаз ещё более двух часов, после чего подписали Договор о всеобъемлющем партнёрстве. Президент РФ назвал документ прорывным.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chintung Lee

Дарья Нарыкова
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