Южная Корея расширит экспортные санкции против России из-за договора РФ с КНДР

Южная Корея намерена расширить экспортные ограничения в отношении России в ответ на подписанный Москвой и КНДР Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, который предусматривает оказание взаимной помощи при агрессии. Об этом сообщает агентство Рёнхап (Yonhap), ссылаясь на директора Управления национальной безопасности в администрации президента Чан Хо Чжина.

"Мы добавим ещё 243 позиции к экспортным ограничениям в отношении России, которые начали действовать после начала войны на Украине, и доведём санкционный список до 1402 позиций", — говорится в сообщении.