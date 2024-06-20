"Человек с киркой": Обнародованы документы о нацисте, которого помиловал отец фон дер Ляйен
В России обнародовали документы о нацисте, которого помиловал отец фон дер Ляйен
Урсулa фон дер Ляйен. Обложка © TACC / EPA / Alessandro Della Valle / Pool
В 1990 году отец председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен помиловал нацистского преступника Эриха Густава Шарфеттера, который был приговорён к 18 пожизненным срокам за 18 убийств. Рассекреченные материалы опубликованы на портале История.рф.
В документах говорится, что Эрих Шарфеттер вступил в НСДАП в феврале 1931 года, а затем в СС в ноябре 1933-го. Он участвовал в пытках и убийствах в концлагере на оккупированной территории Эстонии в период с 1943 по 1944 год. Известно, что преступник жестоко избивал киркой и расстреливал узников. За особую жестокость Шарфеттера прозвали Kirkenik, то есть "человек с киркой". Также известно, что одну из жертв он сжёг заживо.
В последние месяцы войны Шарфеттер вместе с семьёй перебрался в Гамбург. Впервые полиция начала интересоваться им в 1960 году, тогда он сбежал в Египет и осел там на 17 лет. После возвращения в ФРГ нациста арестовали. В 1980 году Шарфеттера приговорили к 18 пожизненным срокам. Однако через пять лет после вынесения приговора его дочь начала подавать прошения о помиловании, настаивая на преклонном возрасте и плохом здоровье отца. В феврале 1990 года министр-президент Нижней Саксонии Эрнст Альбрехт, который является отцом Урсулы фон дер Ляйен, принял решение о помиловании нациста из-за его возраста и самочувствия.
Ранее сообщалось, что у вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека нашли родственников-нацистов. Дед политика был оберштурмфюрером штурмовых отрядов (SА) в Третьем рейхе, а прадед входил в самый ближний круг гитлеровского руководства и даже дружил с Йозефом Геббельсом. А до этого стало известно, что дед главы МИД Германии Анналены Бербок был офицером вермахта и ярым сторонником нацизма.