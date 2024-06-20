"Человек с киркой": Обнародованы документы о нацисте, которого помиловал отец фон дер Ляйен

В 1990 году отец председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен помиловал нацистского преступника Эриха Густава Шарфеттера, который был приговорён к 18 пожизненным срокам за 18 убийств. Рассекреченные материалы опубликованы на портале История.рф.

В документах говорится, что Эрих Шарфеттер вступил в НСДАП в феврале 1931 года, а затем в СС в ноябре 1933-го. Он участвовал в пытках и убийствах в концлагере на оккупированной территории Эстонии в период с 1943 по 1944 год. Известно, что преступник жестоко избивал киркой и расстреливал узников. За особую жестокость Шарфеттера прозвали Kirkenik, то есть "человек с киркой". Также известно, что одну из жертв он сжёг заживо.