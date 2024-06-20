Названа дата, когда икону "Троица" доставят в лавру
"Троицу" доставят в Троице-Сергиеву лавру 22 июня, торжества возглавит патриарх
Икона "Троица" Андрея Рублёва. Обложка © Telegram / Свято-Троицкая Сергиева лавра
Икону "Троица" Андрея Рублёва доставят из храма Христа Спасителя в Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде в субботу, 22 июня. Об этом заявили в пресс-службе лавры в четверг, 20 июня.
"Троица" преподобного Андрея Рублёва вернётся домой в Троицкий собор [Свято-Троицкой Сергиевой] лавры накануне праздника Святой Троицы — 22 июня. Всенощное бдение и божественную литургию [22 и 23 июня] возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл", — отметили там.
Ранее сообщалось, что знаменитую икону привезут в Троице-Сергиеву лавру к празднику Троицы 23 июня. По традиции прихожане начнут собираться на праздничное вечернее богослужение 22-го числа.
"Троица" была написана Андреем Рублёвым в первой половине XV века для местного ряда иконостаса Троицкого собора по просьбе преподобного Никона Радонежского — ученика и преемника преподобного Сергия Радонежского. Эта работа является одной из самых прославленных русских икон. Пробыв в Троицком соборе половину тысячелетия, в 1929 году она была передана в Третьяковскую галерею. А 12 июля 2023 года было принято решение о передаче "Троицы" в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре. Потом святыню отправили на реставрационные работы в центр Грабаря.