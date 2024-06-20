Названа дата, когда икону "Троица" доставят в лавру

Икону "Троица" Андрея Рублёва доставят из храма Христа Спасителя в Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде в субботу, 22 июня. Об этом заявили в пресс-службе лавры в четверг, 20 июня.

"Троица" была написана Андреем Рублёвым в первой половине XV века для местного ряда иконостаса Троицкого собора по просьбе преподобного Никона Радонежского — ученика и преемника преподобного Сергия Радонежского. Эта работа является одной из самых прославленных русских икон. Пробыв в Троицком соборе половину тысячелетия, в 1929 году она была передана в Третьяковскую галерею. А 12 июля 2023 года было принято решение о передаче "Троицы" в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре. Потом святыню отправили на реставрационные работы в центр Грабаря.