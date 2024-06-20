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20 июня, 18:38
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В Петербурге отчим-тиран свесил с 13-го этажа двухлетнюю дочку сожительницы

МВД: В Петербурге задержан мужчина, который свесил ребёнка из окна 13-го этажа

В Санкт-Петербурге задержали местного жителя, который вывесил двухлетнюю падчерицу из окна 13-го этажа, держа её за ноги. Подробности инцидента сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

В Петербурге мужчина свесил двухлетнюю девочку с 13-го этажа. Видео © Telegram / Петербургская полиция

Всё произошло во вторник, 18 июня, в доме на улице Белышева. Как рассказали в ведомстве, между мужчиной и его сожительницей произошёл скандал, в ходе которого он схватил падчерицу за ноги и вывесил из окна головой вниз. О произошедшем в полицию сообщили напуганные соседи. Когда на место прибыли оперативники, выяснилось, что петербуржец регулярно издевался над сожительницей и её двухлетней дочкой — у обеих обнаружили следы сильных побоев. Женщину с ребёнком доставили в больницу, а тирана — в участок. По материалам полицейской проверки СК возбудил уголовное дело о подготовке к покушению на убийство.

"Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", — говорится в сообщении полиции.

На допросе мужчина рассказал, что сделал это, чтобы "привести в себя" мать малышки. Женщина, с его слов, была пьяна и устроила истерику. Свою вину петербуржец полностью признал и раскаялся в содеянном.

А ранее Life.ru рассказывал, что в Адыгее после смерти девочки, с которой жестоко обращался, а затем и вовсе избил до смерти её отец, было возбуждено ещё одно уголовное дело. На этот раз фигурантом стала мать погибшей трёхлетней малышки.

Жители Балашихи сняли на видео, как малыш-эквилибрист с 11-го этажа разгуливает по подоконнику
Жители Балашихи сняли на видео, как малыш-эквилибрист с 11-го этажа разгуливает по подоконнику
Обложка ©

Telegram / Петербургская полиция

Наталья Исакова
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