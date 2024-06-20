Под Петербургом засняли "детский сад" для юных кабанчиков

В Приозёрском районе Ленинградской области в объектив видеокамеры попал "детский сад" для юных кабанчиков. Как передаёт телеканал "Санкт-Петербург", эту необычную находку удалось обнаружить биологу и автору паблика "Каждой твари по паре" Павлу Глазкову.

Обитающие в Приозёрском районе Ленобласти кабаны. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Журналист рассказал, что он смог заснять несколько взрослых свиней и маленьких кабанят. Блогер предположил, что на поляне под Петербургом бегали родные сёстры-кабанихи, которые объединились для заботы о поросятах.

Специалист также рассказал, что кабаны являются одними из самых плодовитых животных, а в среднем у них рождается от пяти до семи детёнышей. У поросят на видео ещё присутствует полосатая маскировочная окраска, которая должна исчезнуть к пятому месяцу жизни.

В то же время Глазков подчеркнул, что кабанчики безоговорочно слушаются старших. Причина подобного поведения проста — от этого зависит их выживание.