Под Петербургом засняли "детский сад" для юных кабанчиков
В Приозёрском районе Ленобласти обнаружили "детский сад" для юных кабанчиков
Обитающие в Приозёрском районе Ленобласти кабаны. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"
В Приозёрском районе Ленинградской области в объектив видеокамеры попал "детский сад" для юных кабанчиков. Как передаёт телеканал "Санкт-Петербург", эту необычную находку удалось обнаружить биологу и автору паблика "Каждой твари по паре" Павлу Глазкову.
Обитающие в Приозёрском районе Ленобласти кабаны. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
Журналист рассказал, что он смог заснять несколько взрослых свиней и маленьких кабанят. Блогер предположил, что на поляне под Петербургом бегали родные сёстры-кабанихи, которые объединились для заботы о поросятах.
Специалист также рассказал, что кабаны являются одними из самых плодовитых животных, а в среднем у них рождается от пяти до семи детёнышей. У поросят на видео ещё присутствует полосатая маскировочная окраска, которая должна исчезнуть к пятому месяцу жизни.
В то же время Глазков подчеркнул, что кабанчики безоговорочно слушаются старших. Причина подобного поведения проста — от этого зависит их выживание.
Ранее Life.ru писал, что случаи появления диких кабанов в Москве участились в связи с расширением границ столицы и привлекательными для зверей помойками, на которых они любят полакомиться. В связи с этим некоторые ветеринары предупреждают, что безобидные на первый взгляд животные могут нести серьёзную опасность.