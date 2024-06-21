ФСБ задержала калининградца, пытавшегося уйти через Польшу к террористам

Сотрудники ФСБ РФ задержали жителя Калининградской области. Как передают представители регионального управления спецслужбы, он пытался уйти на территорию Польши, а затем примкнуть к членам запрещённой в России террористической организации.

В ведомстве рассказали, что задержанный родился в 1975 году. Предполагается, что он вступил в контакт с террористами, чтобы участвовать в боевых действиях против российских войск.

"При попытке незаконного пересечения государственной границы РФ и Республики Польша злоумышленник был задержан сотрудниками органов безопасности", — приводит РИА "Новости" сообщение ФСБ.

При себе у него были обнаружены средства связи, денежные средства и заполненная для террористов анкета. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".