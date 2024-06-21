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20 июня, 23:11

"Извержение будет долгим": На Камчатке проснулся вулкан Карымский

На Камчатке спустя два года перерыва начал извергаться вулкан Карымский

Вулкан Карымский на Камчатке. Обложка © Telegram / ИВиС ДВО РАН / Д.Мельников

Вулкан Карымский на Камчатке. Обложка © Telegram / ИВиС ДВО РАН / Д.Мельников

Спустя два года тишины на Камчатке проснулся вулкан Карымский. Об этом сообщила пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"После почти двухлетнего перерыва (предыдущее извержение происходило с 3 апреля 2021 г. по 22 августа 2022 г.) вулкан Карымский сегодня проснулся! Извержение будет красивым и долгим!" — сказано в сообщении.

У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9
У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9

Ранее сообщалось, что крупнейший вулкан Европы Этна начал выпускать кольца дыма, что является довольно редким событием. Появились они из-за открытия нового кратера на вершине.

Оксана Попова
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