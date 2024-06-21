"Извержение будет долгим": На Камчатке проснулся вулкан Карымский

Спустя два года тишины на Камчатке проснулся вулкан Карымский. Об этом сообщила пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"После почти двухлетнего перерыва (предыдущее извержение происходило с 3 апреля 2021 г. по 22 августа 2022 г.) вулкан Карымский сегодня проснулся! Извержение будет красивым и долгим!" — сказано в сообщении.