"Извержение будет долгим": На Камчатке проснулся вулкан Карымский
На Камчатке спустя два года перерыва начал извергаться вулкан Карымский
Вулкан Карымский на Камчатке. Обложка © Telegram / ИВиС ДВО РАН / Д.Мельников
Спустя два года тишины на Камчатке проснулся вулкан Карымский. Об этом сообщила пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"После почти двухлетнего перерыва (предыдущее извержение происходило с 3 апреля 2021 г. по 22 августа 2022 г.) вулкан Карымский сегодня проснулся! Извержение будет красивым и долгим!" — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что крупнейший вулкан Европы Этна начал выпускать кольца дыма, что является довольно редким событием. Появились они из-за открытия нового кратера на вершине.