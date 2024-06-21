Абсолютный рекордсмен: Названа зелень, которая обогнала апельсин по содержанию витамина C

Зелень является не только приятным и вкусным дополнением к блюдам, но и источником витаминов и минералов. Как рассказала в беседе с "Газетой.ru" гастроэнтеролог Екатерина Кашух, в ней также содержится много клетчатки, благодаря которой легко утоляется чувство голода.

Она заявила, что в петрушке содержится почти в три раза больше витамина С, чем в апельсинах, а также она богата витамином К, калием, кальцием, витамином А и бета-каротином. В пятёрку полезных трав также входит укроп, который содержит магний, кальций, железо и витамин С.

В петрушке содержится почти в три раза больше витамина С, чем в апельсинах Фото © Shutterstock / FOTODOM / zefirchik06

"Эти элементы ускоряют заживление ран и помогают укрепить иммунитет. Кроме того, укроп помогает переваривать тяжёлую пищу и избавлять кровь от лишнего холестерина — одного из главных врагов сердечно-сосудистой системы. Также в укропе содержатся эфирные масла, которые благотворно воздействуют на кишечник, предотвращая спазмы", — отметила собеседница издания.

Зелёный лук, как и репчатый, по её словам, также помогает поддержать иммунитет и предотвратить серьёзные последствия простудных заболеваний. На четвёртом месте списка в рейтинге полезной зелени оказалась руккола, потому что в ней есть вещества, полезные для беременных и сердечников, а пятое место занял тимьян, который по-другому называется чабрецом.

Зелёный лук помогает поддержать иммунитет и предотвратить серьёзные последствия простудных заболеваний Фото © Shutterstock / FOTODOM / Timmary

"Эфирные масла этой травы помогают лечить кашель, уменьшить боли во время менструации", — рассказала Кажух про последнее растение.

В то же время, по данным опросов, больше половины россиян (58%) круглогодично выращивают дома лук, салат и зелень. Корреспонденты Ura.ru отметили, что 70% таких огородников — это москвичи, 19% — тюменцы и 11% — жители Екатеринбурга.

Больше половины россиян (58%) круглогодично выращивают дома лук, салат и зелень Фото © Shutterstock / FOTODOM / vladee

"Более сложные в уходе культуры — огурцы, помидоры и даже клубнику — сезонно разводят 33% опрошенных. В основном это тюменцы — 64% резидентов. На втором месте жители столицы — 22%, и всего 14% свердловчан ухаживают за овощами и ягодами для салатов и закруток", — сообщили журналистам в пресс-службе застройщика "Страна Девелопмент".

Также сообщается, что 7% опрошенных, из которых 65% оказались уральцами, 24% тюменцами, а 11% москвичами, утверждают, что выращивают на подоконниках экзотические фрукты. Оставшиеся 2% ухаживают за горохом и фасолью, морковью и свёклой, редисом, мятой и другими растениями.