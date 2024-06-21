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Регион
20 июня, 23:59

ПВО сбила ракету ATACMS и пять дронов ВСУ в Херсонской области

Рогов: В Херсонской области ПВО сбила ракету ATACMS и пять беспилотников ВСУ

Средства ПВО уничтожили над Херсонской областью дальнобойную ракету ATACMS и пять беспилотников. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель Комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"Ракета ATACMS и пять БПЛА ВСУ сбиты над Херсонской областью. Вражеские беспилотники были сбиты над Чонгаром, Геническом и Арабатской стрелкой. Также система ПВО сбила снаряды РСЗО над Чонгаром", — заявил Рогов.

Силы ПВО за ночь уничтожили 15 беспилотников ВСУ
Силы ПВО за ночь уничтожили 15 беспилотников ВСУ

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Мелитополем Запорожской области четыре украинские ракеты. Пострадавших и разрушений нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stephane Bidouze

Оксана Попова
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