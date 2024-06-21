ПВО сбила ракету ATACMS и пять дронов ВСУ в Херсонской области

Средства ПВО уничтожили над Херсонской областью дальнобойную ракету ATACMS и пять беспилотников. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель Комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"Ракета ATACMS и пять БПЛА ВСУ сбиты над Херсонской областью. Вражеские беспилотники были сбиты над Чонгаром, Геническом и Арабатской стрелкой. Также система ПВО сбила снаряды РСЗО над Чонгаром", — заявил Рогов.