ПВО сбила ракету ATACMS и пять дронов ВСУ в Херсонской области
Рогов: В Херсонской области ПВО сбила ракету ATACMS и пять беспилотников ВСУ
Средства ПВО уничтожили над Херсонской областью дальнобойную ракету ATACMS и пять беспилотников. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель Комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Ракета ATACMS и пять БПЛА ВСУ сбиты над Херсонской областью. Вражеские беспилотники были сбиты над Чонгаром, Геническом и Арабатской стрелкой. Также система ПВО сбила снаряды РСЗО над Чонгаром", — заявил Рогов.
Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Мелитополем Запорожской области четыре украинские ракеты. Пострадавших и разрушений нет.
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