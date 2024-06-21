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21 июня, 00:16

СК собрал доказательства планов фашистов истребить весь советский народ

Бастрыкин сообщил о доказательствах планов фашистов истребить советский народ

СК собрал доказательства планов фашистов истребить весь советский народ. Обложка © Pixabay / dimitrisvetsika

СК собрал доказательства планов фашистов истребить весь советский народ. Обложка © Pixabay / dimitrisvetsika

Российские следователи собрали доказательства, которые подтверждают планы гитлеровской Германии уничтожить советский народ. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

"В имеющихся материалах, вещественных доказательствах достаточно данных, указывающих на признаки этого преступления", — заявил руководитель правоохранительного органа.

Собеседник информагентства сообщил, что гитлеровский режим собирался уничтожить не только представителей определённой национальности или отдельного региона, но и всё мирное население Советского Союза. Он отметил, что в 1941 году в подмосковном Микулине фашисты убили более 500 пациенток Лотошинской областной психиатрической больницы, останки некоторых были обнаружены в 2022 году на территории Московской областной психиатрической больницы № 12.

Глава Следственного комитета также рассказал, что в деревне Хацунь, расположенной в Брянской области, немецко-фашистские захватчики осенью 1941 года уничтожили 318 мирных граждан, среди которых 60 детей в возрасте от двух до десяти лет. Помимо того, на территории региона находился лагерь "Дулаг-142", где было замучено около 40 тысяч человек.

Начальник правоохранительной структуры ещё напомнил, что не менее 2,6 тысячи человек было убито гитлеровцами и их пособниками в 1942–1943 годах в районе деревни Жестяная Горка, расположенной в Новгородской области. По его словам, зверства сторонников гитлеровского режима не поддаются пониманию.

"Эти и другие факты зверств нацистов на оккупированной территории Советского Союза подтверждаются не только архивными материалами, среди которых переведённые трофейные документы, но и результатами проведённых следственных действий", — заключил Бастрыкин.

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Алексей Соловьёв
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